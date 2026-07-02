Ефимов: на станции "Курьяново" готова треть ограждающих конструкций

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Треть ограждающих конструкций готова на станции "Курьяново" строящейся Бирюлевской линии метро, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Станция "Курьяново" входит в состав первого участка Бирюлевской линии. На ее стройплощадке идет устройство ограждающих конструкций будущего котлована для дальнейшей разработки грунта. Уже залито свыше 11 тысяч кубометров из около 33 тысяч кубометров бетона, что составляет треть общего объема", — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении добавляется, что по мере готовности ограждений специалисты начнут земляные работы. Им предстоит изъять более 200 тысяч кубометров грунта. На данный момент готовность станции "Курьяново" составляет 3%.

Станцию строят между Батюнинским проездом и Проектируемым проездом № 5112, завершить работы планируют в 2028 году, добавляется в пресс-релизе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метрополитена.