В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Тульской транзитной эстакаде в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
- Движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех.