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В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 02.07.2026
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09:16 02.07.2026
В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

На Тульской транзитной эстакаде в Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Тульской транзитной эстакаде в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
  • Движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Тульской транзитной эстакаде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех.
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