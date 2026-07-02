В Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на Тульской транзитной эстакаде в Москве, движение затруднено на четыре километра, сообщает столичный департамент транспорта.

В дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по одной полосе из трех.