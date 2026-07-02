В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое получили травмы при столкновении автомобилей Infiniti и "ВАЗ" в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Прокуратура региона информировала, что возбуждено уголовное дело о нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Надзорный орган взял на контроль ход расследования дела.