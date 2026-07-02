В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каменске-Уральском Свердловской области произошло столкновение автомобилей Infiniti и «ВАЗ-2110».
- В результате ДТП четыре человека погибли, двое пострадали.
- Водитель Infiniti находился в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и еще двое получили травмы при столкновении автомобилей Infiniti и "ВАЗ" в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, столкновение произошло на улице Лермонтова, по предварительным данным, после того как водитель Infiniti при развороте не пропустил автомобиль "ВАЗ-2110", который двигался во встречном направлении.
"В результате ДТП водитель и три пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Еще два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Позднее в ГАИ пояснили, что водитель Infiniti находился в состоянии алкогольного опьянения, погибли водитель и пассажиры "ВАЗ". Судя по опубликованным ведомством снимкам, обе машины после аварии сильно искорежены.
Прокуратура региона информировала, что возбуждено уголовное дело о нарушении водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Надзорный орган взял на контроль ход расследования дела.