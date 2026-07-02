Более 700 садовых домов перевели в жилые в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 700 домов перешли из статуса "дача" в полноценный жилой дом в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Это стало возможным благодаря услуге "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

"Услуга по переводу садового дома в жилой очень востребована среди собственников домов в садовых и дачных товариществах. Многие жители Подмосковья живут в своих садовых домах круглогодично. Однако с официальной сменой статуса садового дома на жилой, у них появляются бонусы, такие как возможность прописки, прикрепления к местной поликлинике, школе и детскому саду, снижение тарифов коммунальных платежей", - отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что с начала текущего года возможностью сделать свой дом жилым воспользовался 701 собственник, из них почти 120 – в июне.

Однако не каждая постройка может претендовать на смену статуса. Например, дом должен соответствовать требованиям надежности и безопасности, установленным Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Земельный участок должен позволять строительство жилого дома. Этажность не должна превышать три этажа, а площадь — 500 квадратных метров и многое другое.