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Более 700 садовых домов перевели в жилые в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:50 02.07.2026 (обновлено: 15:51 02.07.2026)
Более 700 садовых домов перевели в жилые в Подмосковье с начала года

Более 700 подмосковных домов перевели из статуса "садовый" в "жилой"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дачные участки
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 700 домов перешли из статуса "дача" в полноценный жилой дом в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Это стало возможным благодаря услуге "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".
"Услуга по переводу садового дома в жилой очень востребована среди собственников домов в садовых и дачных товариществах. Многие жители Подмосковья живут в своих садовых домах круглогодично. Однако с официальной сменой статуса садового дома на жилой, у них появляются бонусы, такие как возможность прописки, прикрепления к местной поликлинике, школе и детскому саду, снижение тарифов коммунальных платежей", - отметил министр имущественных отношений региона Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что с начала текущего года возможностью сделать свой дом жилым воспользовался 701 собственник, из них почти 120 – в июне.
Однако не каждая постройка может претендовать на смену статуса. Например, дом должен соответствовать требованиям надежности и безопасности, установленным Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Земельный участок должен позволять строительство жилого дома. Этажность не должна превышать три этажа, а площадь — 500 квадратных метров и многое другое.
Чтобы инициировать процедуру перевода, владельцу необходимо подготовить заключение о техническом состоянии здания, подать заявку через портал "Госуслуг". Решение администрации придет в течение 13 дней. Если требования соблюдены, то изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
 
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