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В ДНР мирный житель погиб, четверо пострадали из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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В ДНР мирный житель погиб, четверо пострадали из-за атак дронов ВСУ

В ДНР в четверг мирный житель погиб, четверо пострадали из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак украинских дронов на ДНР погиб один мирный житель.
  • Еще четыре человека получили ранения средней степени тяжести.
  • Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в четверг в результате атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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Он уточнил, что в Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения, а в Ждановке Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил житель 1992 года рождения.
Глава ДНР добавил, что в Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово и Донецк - Старобешево пострадали двое мужчин.
Также, по словам Пушилина, в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Пантелеймоновка - Горловка пострадал мирный житель 1959 года рождения.
Глава республики подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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