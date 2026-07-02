В ДНР мирный житель погиб, четверо пострадали из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атак украинских дронов на ДНР погиб один мирный житель.

Еще четыре человека получили ранения средней степени тяжести.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в четверг в результате атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Один человек погиб, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что в Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения, а в Ждановке Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил житель 1992 года рождения.

Глава ДНР добавил, что в Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово и Донецк - Старобешево пострадали двое мужчин.

Также, по словам Пушилина, в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Пантелеймоновка - Горловка пострадал мирный житель 1959 года рождения.