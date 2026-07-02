В ДНР мирный житель погиб, четверо пострадали из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак украинских дронов на ДНР погиб один мирный житель.
- Еще четыре человека получили ранения средней степени тяжести.
- Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в четверг в результате атак украинских дронов на ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
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Он уточнил, что в Волновахе погиб мужчина 1963 года рождения, а в Ждановке Шахтерского муниципального округа ранения средней степени тяжести получил житель 1992 года рождения.
Глава ДНР добавил, что в Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк - Новоазовск - Седово и Донецк - Старобешево пострадали двое мужчин.
Также, по словам Пушилина, в Ясиноватском муниципальном округе на трассе Пантелеймоновка - Горловка пострадал мирный житель 1959 года рождения.
Глава республики подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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