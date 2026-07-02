В ДНР за сутки три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки.
- За сутки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника.
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 01.07.2026 по 00.00 02.07.2026 года восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц", – говорится в Telegram-канале управления.
В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника.
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22 июня 2022, 17:18