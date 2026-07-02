В ДНР за сутки три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили и специализированная техника.