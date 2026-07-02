Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Фридриха Мерца.
- Он считает, что канцлер ФРГ должен изменить свой курс, который вызывает недовольство у немцев.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"Рейтинг одобрения канцлера Мерца упал до рекордно низкого уровня - 13%. Самое меньшее, что он может сделать, - это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, - это полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы", - написал Дмитриев в соцсети X.
Сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.