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Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Мерца - РИА Новости, 02.07.2026
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22:57 02.07.2026
Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Мерца

Дмитриев: Мерц должен изменить свой курс, который вызывает недовольство у немцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Фридриха Мерца.
  • Он считает, что канцлер ФРГ должен изменить свой курс, который вызывает недовольство у немцев.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
"Рейтинг одобрения канцлера Мерца упал до рекордно низкого уровня - 13%. Самое меньшее, что он может сделать, - это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, - это полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы", - написал Дмитриев в соцсети X.
Сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.
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В миреГерманияКирилл ДмитриевФридрих Мерц
 
 
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