Дмитриев прокомментировал рекордно низкий рейтинг Мерца

Сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Канцлер также выразил гордость за команду.