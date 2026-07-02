Форум "Инженеры решают" открылся в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Открытие IV форума "Инженеры решают", объединившего студентов, разработчиков и компании для обсуждения изменений в инженерном образовании и создании технологических продуктов, состоялось на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщает пресс-служба вуза.
Как рассказали организаторы форума, мероприятие собрало более 250 участников из 40 университетов и 30 компаний со всей страны. Гостей ждут открытые лекции, панельные дискуссии, экспертные площадки, а также совместный поиск новых решений.
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"Сегодня университету недостаточно быть только местом обучения и исследований. Все чаще именно вуз становится пространством, где возникают технологические команды, создаются новые решения и формируются связи между образованием, разработками и индустрией. Нам важно, чтобы форум был площадкой для совместного обсуждения этих изменений и обмена практиками между университетами и компаниями", — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.
Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между ДГТУ и Уральским федеральным университетом (УрФУ). Документ закрепил намерение вузов развивать совместные проекты в сфере инженерного образования.
© Фото : ДГТУ / Наталья ДемочкоРектор ДГТУ Бесарион Месхи и ректор УрФУ Илья Обабков (слева направо)
© Фото : ДГТУ / Наталья Демочко
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и ректор УрФУ Илья Обабков (слева направо)
Ректор УрФУ Илья Обабков подчеркнул важность открытого профессионального диалога между университетами. По его словам, форум выходит далеко за рамки сугубо инженерной повестки, затрагивая более широкий круг задач.
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"Технологическое лидерство на одних инженерах не построить — нужно собирать цепочки целиком. И гуманитарии здесь нужны: надо разговаривать, надо понимать, куда в конечном счете приземляются инженерные проекты — в людей. Очень важно, что форум не только про инженеров, а гораздо шире", — отметил Обабков.
Важность партнерского сотрудничества между вузами и компаниями подчеркнул и директор Института общественных стратегий Школы управления "Сколково" Андрей Волков.
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"Не надо видеть университеты исключительно как кадровое агентство. Это традиционный взгляд, сложившийся исторически. Последние годы группа университетов развивает исследовательские и разработческие компетенции. Если крупные компании посмотрят на университет как на реального партнера и разработчика, они только выиграют. Потому что университет может экспериментировать там, где производство на это не пойдет", — объяснил Волков.
Форум "Инженеры решают" проводится с 2023 года как межуниверситетская площадка для обсуждения изменений в инженерном образовании и технологического развития университетов. В этом году мероприятие пройдет со 2 по 4 июля.