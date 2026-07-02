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Роспотребнадзор проверит случаи энтеровируса в детсаду под Новосибирском - РИА Новости, 02.07.2026
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13:00 02.07.2026

Роспотребнадзор проверит случаи энтеровируса в детсаду под Новосибирском

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Роспотребнадзора начали проверку после сообщений о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в детском саду города Обь Новосибирской области.
  • Ведомство проводит эпидемиологическое расследование и комплексную оценку условий в детском саду.
  • В возможном очаге инфекции взяты пробы биоматериала, усилен дезинфекционный режим и установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.
НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку после появления информации о нескольких случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Обь Новосибирской области, сообщило региональное управление ведомства.
Ранее в СМИ сообщалось, что в детском саду сразу несколько родителей пожаловались на плохое самочувствие детей и сыпь на коже.
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"В связи с появлением информации в средствах массовой информации о случаях заболевания детей энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Обь Новосибирской области управлением незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты проводят комплексную оценку всех этапов организации питания, водоснабжения, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и условий пребывания детей в детском саду, отметили в ведомстве.
В возможном очаге инфекции взяты пробы биоматериала от заболевших и контактных лиц. В детсаду силен дезинфекционный режим и "утренний фильтр" при приеме детей. Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.
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