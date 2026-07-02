Роспотребнадзор проверит случаи энтеровируса в детсаду под Новосибирском

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Роспотребнадзора начали проверку после сообщений о случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в детском саду города Обь Новосибирской области.

Ведомство проводит эпидемиологическое расследование и комплексную оценку условий в детском саду.

В возможном очаге инфекции взяты пробы биоматериала, усилен дезинфекционный режим и установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.

НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора организовали проверку после появления информации о нескольких случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Обь Новосибирской области, сообщило региональное управление ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в детском саду сразу несколько родителей пожаловались на плохое самочувствие детей и сыпь на коже.

« "В связи с появлением информации в средствах массовой информации о случаях заболевания детей энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Обь Новосибирской области управлением незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят комплексную оценку всех этапов организации питания, водоснабжения, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и условий пребывания детей в детском саду, отметили в ведомстве.