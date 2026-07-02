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На Алтае завели два дела из-за гибели детей на воде - РИА Новости, 02.07.2026
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07:15 02.07.2026 (обновлено: 07:23 02.07.2026)
На Алтае завели два дела из-за гибели детей на воде

В Алтайском крае завели два уголовных дела из-за гибели детей на воде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае завели два уголовных дела из-за гибели детей на воде.
  • Первый случай произошел на озере Большое Лазурное в селе Кокши, где четырехлетняя девочка утонула, выпав из надувного круга.
  • Второй случай произошел на реке Алей в селе Безрукавка, где 13-летний мальчик утонул во время игры в воде.
БАРНАУЛ, 2 июл — РИА Новости. В Алтайском крае завели два уголовных дела из-за гибели детей на воде, сообщили в следственном управлении СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК", — говорится в пояснении к каждому случаю.
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Первый из них произошел вечером в среду на берегу озера Большое Лазурное в селе Кокши Советского района. Четырехлетняя девочка вместе с бабушкой, у которой гостила, надела резиновый надувной круг и вошла в воду.
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"Зайдя на глубину, ребенок выпал из спасательного средства и утонул", — добавили в СК.
Вторая трагедия произошла на реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района с 13-летним мальчиком.
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"Он находился на открытом водоеме вместе с родственниками. Во время игры в воде ребенок зашел на глубину и утонул", — уточнили в управлении.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева проводится проверка обоих происшествий. За расследованием следят в прокуратуре.
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ПроисшествияАлтайский крайСоветский районРубцовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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