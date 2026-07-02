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Участники СВО начали заниматься дайвингом в подмосковном центре "Ясенки" - РИА Новости, 02.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:13 02.07.2026
Участники СВО начали заниматься дайвингом в подмосковном центре "Ясенки"

Участники СВО смогут заниматься дайвингом в подмосковном центре "Ясенки"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиЦентр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" в Подмосковье
Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Ясенки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" в Подмосковье
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В подмосковном центре реабилитации "Ясенки" открыли новое направление для участников СВО – дайвинг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"В центре "Ясенки" прошли реабилитацию уже более 650 участников СВО. Внедрение новых практик, включая гидрореабилитацию, позволяет нам значительно повысить эффективность этого процесса. Такие проекты помогают бойцам не просто восстановить физическую форму, но и обрести внутреннюю опору, вернуть радость движения и веру в свои силы", – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.
Каждую неделю руководитель дайвинг‑центра "Морские волки" Владимир Боговцев проводит для подопечных центра занятия, которые выходят далеко за рамки обычной физической активности. Проект стремительно набирает популярность. Боговцев пояснил, что привычная гравитация отступает, когда человек оказывается под водой. Поэтому люди с тяжелыми травмами и инвалидностью впервые за долгое время начинают свободно двигаться.
Эффект от занятий – комплексный. Физически дайвинг помогает улучшить дыхание, отработать плавность движений и укрепить мышечный корсет. При этом не менее значим и психологический результат: сосредоточенность на новых ощущениях под водой помогает временно отвлечься от боли и тревог.
В ведомстве подчеркнули, что такие занятия – не просто спорт, а важный элемент реабилитации. Возможность выполнять движения, которые на суше были бы болезненны или недоступны, помогает не только восстановить физические навыки, но и вернуть веру в себя.
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