Участники СВО начали заниматься дайвингом в подмосковном центре "Ясенки"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В подмосковном центре реабилитации "Ясенки" открыли новое направление для участников СВО – дайвинг, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"В центре "Ясенки" прошли реабилитацию уже более 650 участников СВО. Внедрение новых практик, включая гидрореабилитацию, позволяет нам значительно повысить эффективность этого процесса. Такие проекты помогают бойцам не просто восстановить физическую форму, но и обрести внутреннюю опору, вернуть радость движения и веру в свои силы", – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Каждую неделю руководитель дайвинг‑центра "Морские волки" Владимир Боговцев проводит для подопечных центра занятия, которые выходят далеко за рамки обычной физической активности. Проект стремительно набирает популярность. Боговцев пояснил, что привычная гравитация отступает, когда человек оказывается под водой. Поэтому люди с тяжелыми травмами и инвалидностью впервые за долгое время начинают свободно двигаться.

Эффект от занятий – комплексный. Физически дайвинг помогает улучшить дыхание, отработать плавность движений и укрепить мышечный корсет. При этом не менее значим и психологический результат: сосредоточенность на новых ощущениях под водой помогает временно отвлечься от боли и тревог.