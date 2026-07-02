Рейтинг@Mail.ru
В Дании завершили реставрацию надгробий военнопленных красноармейцев - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 02.07.2026
В Дании завершили реставрацию надгробий военнопленных красноармейцев

Посольство в Дании сообщило о реставрации надгробий военнопленных красноармейцев

© AP Photo / Sergei GritsДания
Дания - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Дания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В датском Ольборге завершили работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев И. Лугового, И. Мового и Я. Сулькса.
  • Надгробия были очищены, обновлена гравировка надписи, а также отреставрирован деревянный крест и восстановлено место захоронения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев в датском Ольборге завершены, сообщили в российском посольстве в Копенгагене.
"Усилиями администрации кладбища, муниципалитета города Ольборга и посольства завершены работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев И. Лугового, И. Мового и Я. Сулькса", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
По словам дипломатов, надгробия были тщательно очищены, обновлена гравировка надписи. Муниципалитетом отреставрирован деревянный крест, восстановлено место захоронения, проведены работы по его благоустройству, добавили в дипмиссии.
"Выражаем благодарность администрации кладбища, муниципалитету города Ольборга, а также нашим соотечественникам, ухаживающим за данным захоронением", - отметили в посольстве.
Вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса в Гюмри - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Посольство России выразило возмущение осквернением мемориала ВОВ в Армении
11 июня, 21:05
 
В миреКопенгагенДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала