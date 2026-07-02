В Дании завершили реставрацию надгробий военнопленных красноармейцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В датском Ольборге завершили работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев И. Лугового, И. Мового и Я. Сулькса.
- Надгробия были очищены, обновлена гравировка надписи, а также отреставрирован деревянный крест и восстановлено место захоронения.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев в датском Ольборге завершены, сообщили в российском посольстве в Копенгагене.
"Усилиями администрации кладбища, муниципалитета города Ольборга и посольства завершены работы по реставрации надгробий военнопленных красноармейцев И. Лугового, И. Мового и Я. Сулькса", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
По словам дипломатов, надгробия были тщательно очищены, обновлена гравировка надписи. Муниципалитетом отреставрирован деревянный крест, восстановлено место захоронения, проведены работы по его благоустройству, добавили в дипмиссии.
"Выражаем благодарность администрации кладбища, муниципалитету города Ольборга, а также нашим соотечественникам, ухаживающим за данным захоронением", - отметили в посольстве.