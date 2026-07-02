В трех селах на Чукотке выпал снег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке выпал снег.
- Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Снег выпал 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке, сообщает местная администрация.
"Сегодня в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене выпал снег. Даже в Эгвекиноте макушки сопок покрыты снежными шапками... Снег... он лишь напоминает, что Север всегда остается собой", - говорится в сообщении.
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Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.
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