В трех селах на Чукотке выпал снег

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Снег выпал 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке, сообщает местная администрация.

Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.

В конце июня снег отмечали в Забайкалье – там в лесах Красночикойского округа фотоловушка запечатлела идущую по зимнему покрову косулю.