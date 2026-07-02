Рейтинг@Mail.ru
В трех селах на Чукотке выпал снег - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:41 02.07.2026 (обновлено: 12:42 02.07.2026)
В трех селах на Чукотке выпал снег

В Эгвекиноте на Чукотке 2 июля выпал снег

© Фото : Администрация муниципального округа Эгвекинот/MAX Снег на Чукотке. 2 июля 2026
 Снег на Чукотке. 2 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Администрация муниципального округа Эгвекинот/MAX
Снег на Чукотке. 2 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке выпал снег.
  • Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл – РИА Новости. Снег выпал 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке, сообщает местная администрация.
"Сегодня в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене выпал снег. Даже в Эгвекиноте макушки сопок покрыты снежными шапками... Снег... он лишь напоминает, что Север всегда остается собой", - говорится в сообщении.
Отдыхающие в Домбае - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Когда Россию накрыло самое холодное лето в истории
15 июня, 18:37
Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.
В конце июня снег отмечали в Забайкалье – там в лесах Красночикойского округа фотоловушка запечатлела идущую по зимнему покрову косулю.
Каким будет лето 2026 - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Каким будет лето 2026: прогноз погоды по России на июнь, июль и август
17 июня, 12:33
 
ЭгвекинотЧукоткаСеверОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала