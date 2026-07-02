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В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали крупный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупный пожар в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, ликвидирован.

Площадь пожара составила около 330 гектаров, а общая площадь пожаров в заповеднике за последнюю неделю — около 2100 гектаров.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Крупный пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, ликвидирован, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

Пожар в заповедной степи и на территории заказника вспыхнули 1 июля.

"Пожар ликвидирован. С учетом повторного возгорания площадь составила около 330 гектаров. Нанесенный заповеднику ущерб устанавливается", - сказал Мещеряков.

При этом, по его словам, общая площадь пожаров, возникших из-за атак беспилотников ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2100 гектаров.