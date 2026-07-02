В заповеднике "Аскания-Нова" ликвидировали крупный пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупный пожар в биосферном степном заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, ликвидирован.
- Площадь пожара составила около 330 гектаров, а общая площадь пожаров в заповеднике за последнюю неделю — около 2100 гектаров.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Крупный пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, ликвидирован, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Пожар в заповедной степи и на территории заказника вспыхнули 1 июля.
"Пожар ликвидирован. С учетом повторного возгорания площадь составила около 330 гектаров. Нанесенный заповеднику ущерб устанавливается", - сказал Мещеряков.
При этом, по его словам, общая площадь пожаров, возникших из-за атак беспилотников ВСУ по заповеднику, за последнюю неделю составила около 2100 гектаров.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь - эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.