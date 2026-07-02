В Воронежском водохранилище ребенок погиб при наезде катера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежском водохранилище погиб 11-летний мальчик в результате наезда на него катера.
- Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В московском пруду нашли тело подростка
Вчера, 16:56