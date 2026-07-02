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В Воронежском водохранилище ребенок погиб при наезде катера - РИА Новости, 02.07.2026
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21:14 02.07.2026
В Воронежском водохранилище ребенок погиб при наезде катера

В Воронежском водохранилище ребенок погиб при наезде катера, возбуждено дело

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежском водохранилище погиб 11-летний мальчик в результате наезда на него катера.
  • Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в результате наезда на него катера в акватории Воронежского водохранилища... Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок скончался", - говорится в сообщении Западного МСУТ СК РФ.
Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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