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Появились новые подробности о взрыве у дома олигарха Ермолаева в Монако - РИА Новости, 02.07.2026
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20:58 02.07.2026
Появились новые подробности о взрыве у дома олигарха Ермолаева в Монако

BFMTV: взрывчатку у дома Ермолаева активировали, когда рядом шла его спутница

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина.
  • Взрыв произошел в понедельник вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди пострадавших — Вадим Ермолаев.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
Ранее французская газета Figaro со ссылкой на источники сообщала, что взрывное устройство перед домом Ермолаева могла заложить женщина. BFMTV сообщил, что местоположение разыскиваемого лица установлено.
"Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходит рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно приводит ее в действие "с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления", - сообщает телеканал.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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