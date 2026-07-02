Краткий пересказ от РИА ИИ Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина.

Взрыв произошел в понедельник вечером, пострадали мужчина, женщина и ребенок, среди пострадавших — Вадим Ермолаев.

Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина, сообщает Взрывное устройство у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако активировали в тот момент, когда рядом проходила его спутница Анна Насобина, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Ранее французская газета Figaro со ссылкой на источники сообщала, что взрывное устройство перед домом Ермолаева могла заложить женщина. BFMTV сообщил, что местоположение разыскиваемого лица установлено.

"Именно в тот момент, когда спутница олигарха Анна Насобина проходит рядом с заминированной сумкой, подозреваемый дистанционно приводит ее в действие "с помощью предмета, похожего на пульт дистанционного управления", - сообщает телеканал.