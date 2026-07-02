На Алтае похоронили модель Диану Галину, впавшую в кому в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Двадцатиоднолетняя модель Диана Галина впала в кому в Китае после разрыва аневризмы аорты.

Последний год девушка находилась на родине, в Заринске. Из комы она так и не вышла.

Диану Галину похоронили на "Северном" кладбище города Заринска Алтайского края.

Модель делала стремительную карьеру и имела контракты с Миланом, Нью-Йорком, Парижем.

БАРНАУЛ, 2 июл – РИА Новости. Двадцатиоднолетнюю модель Диану Галину, которая за полтора года до смерти впала в Китае в кому после разрыва аневризмы, похоронили в городе Заринске Алтайского края, сообщила РИА Новости мама девушки Татьяна Галина.

"Диану похоронили сегодня на старом "Северном" кладбище Заринска", - сказала Галина.

Алтайская модель Диана Галина работала в Китае. По информации агентства "Стиль", выпускницей которого была девушка, она делала стремительную карьеру: у Галиной уже были подписаны контракты с Миланом, Нью-Йорком, Парижем.

В агентстве уточняли, что несчастье случилось в феврале 2025 года - девушка потеряла сознание в ванной и впала в кому, у нее случился разрыв аневризмы аорты. В Китае провели две операции, позже родственники смогли в реанимобиле медицины катастроф привезти модель в Россию.