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На Алтае похоронили модель Диану Галину, впавшую в кому в Китае - РИА Новости, 02.07.2026
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15:26 02.07.2026
На Алтае похоронили модель Диану Галину, впавшую в кому в Китае

Умершую после 1,5 лет комы модель Диану Галину похоронили на Алтае

© Фото : @diana_galinaДиана Галина
Диана Галина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : @diana_galina
Диана Галина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двадцатиоднолетняя модель Диана Галина впала в кому в Китае после разрыва аневризмы аорты.
  • Последний год девушка находилась на родине, в Заринске. Из комы она так и не вышла.
  • Диану Галину похоронили на "Северном" кладбище города Заринска Алтайского края.
  • Модель делала стремительную карьеру и имела контракты с Миланом, Нью-Йорком, Парижем.
БАРНАУЛ, 2 июл – РИА Новости. Двадцатиоднолетнюю модель Диану Галину, которая за полтора года до смерти впала в Китае в кому после разрыва аневризмы, похоронили в городе Заринске Алтайского края, сообщила РИА Новости мама девушки Татьяна Галина.
"Диану похоронили сегодня на старом "Северном" кладбище Заринска", - сказала Галина.
Алтайская модель Диана Галина работала в Китае. По информации агентства "Стиль", выпускницей которого была девушка, она делала стремительную карьеру: у Галиной уже были подписаны контракты с Миланом, Нью-Йорком, Парижем.
В агентстве уточняли, что несчастье случилось в феврале 2025 года - девушка потеряла сознание в ванной и впала в кому, у нее случился разрыв аневризмы аорты. В Китае провели две операции, позже родственники смогли в реанимобиле медицины катастроф привезти модель в Россию.
Последний год девушка находилась на родине, в Заринске. Из комы она так и не вышла. По словам ее мамы, девушка скончалась на 22-м году жизни.
 
КитайЗаринскАлтайский крайРеспублика Алтай
 
 
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