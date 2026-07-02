В Красноярском крае продлили режим "черного неба"

Краткий пересказ от РИА ИИ Режим «черного неба» в Красноярске, центральных и южных округах Красноярского края, а также в Норильске продлен на сутки.

Инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.

КРАСНОЯРСК, 2 июл - РИА Новости. Режим "черного неба", объявленный с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, продлили еще на сутки, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Режим "черного неба", объявленный с вечера среды до вечера четверга в Красноярске, а также в городах центральных, южных округов Красноярского края и в заполярном Норильске, продлили еще на сутки, сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин в своем в Telegram-канале.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также именуемый режимом "черного неба", был объявлен 1 июля с 19.00 (15.00 мск) до 19.00 2 июля.

"Режим неблагоприятных метеоусловий продлен еще на сутки в прежних границах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.

"Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, когда из-за отсутствия ветра, тумана и других факторов затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере, в результате чего появляется смог, ухудшается качество воздуха.