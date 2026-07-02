МАГАТЭ не зафиксировало отклонений по радиации на Чернобыльской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Причиной крупнейшей в истории атомной энергетики аварии стал взрыв на 4-м энергоблоке. В момент взрыва погибли три человека, у 134 (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны) зафиксировали острую лучевую болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии.