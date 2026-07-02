МАГАТЭ не зафиксировало отклонений по радиации на Чернобыльской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На берегу реки Припять близ Чернобыльской АЭС возникли лесные пожары.
- Отклонений по радиации на ЧАЭС не зафиксировано, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожаров.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. После возникновения лесных пожаров на берегу реки Припять близ Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) отклонений по радиации на объекте не было зафиксировано, говорится в заявлении МАГАТЭ.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Причиной крупнейшей в истории атомной энергетики аварии стал взрыв на 4-м энергоблоке. В момент взрыва погибли три человека, у 134 (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны) зафиксировали острую лучевую болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии.
АЭС расположена вблизи города Припять на Украине, радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России и на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.