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МАГАТЭ не зафиксировало отклонений по радиации на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 02.07.2026
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20:54 02.07.2026
МАГАТЭ не зафиксировало отклонений по радиации на Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ не зафиксировало отклонений по радиации на ЧАЭС после пожаров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗащитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Защитная оболочка в форме арки Укрытие-2, возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Защитная оболочка в форме арки "Укрытие-2", возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На берегу реки Припять близ Чернобыльской АЭС возникли лесные пожары.
  • Отклонений по радиации на ЧАЭС не зафиксировано, несмотря на продолжающиеся работы по тушению пожаров.
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. После возникновения лесных пожаров на берегу реки Припять близ Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) отклонений по радиации на объекте не было зафиксировано, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"Эксперты МАГАТЭ на Чернобыльской площадке сообщили о продолжающихся работах по тушению лесных пожаров на левом берегу реки Припять. По состоянию на 1 июля огнем было охвачено около 130 гектаров. Повышения уровня радиации не зафиксировано", - заявило агентство.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Причиной крупнейшей в истории атомной энергетики аварии стал взрыв на 4-м энергоблоке. В момент взрыва погибли три человека, у 134 (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны) зафиксировали острую лучевую болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии.
АЭС расположена вблизи города Припять на Украине, радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России и на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.
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Припять (город)УкраинаБелоруссияМАГАТЭЧернобыльская АЭС
 
 
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