СК возбудил дело после гибели девочки на озере в Брянске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Брянске на озере Орлик-3 утонула 10-летняя девочка.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователь провел осмотр места происшествия, допрашивает свидетелей и очевидцев, назначены судебные экспертизы.

БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки на озере в Брянске, ребенок прыгал в воду с покрышек у берега и не вынырнул, сообщило региональное СУСК.

В среду вечером ГУ МЧС России по Брянской области и региональная прокуратура сообщили о том, что на озере Орлик-3 в Бежицком районе Брянска утонула девочка 2015 года рождения.

"Следователем возбуждено уголовное дело по факту утопления малолетней девочки в водоеме", - говорится в канале СУСК на платформе "Макс"

В следственном управлении уточнили, что погибшей девочке было 10 лет и она утонула, прыгая в воду.

"Предварительно установлено, что днем... двое местных жителей со своими... детьми отдыхали на берегу... Одна из малолетних девочек ныряла с покрышек, расположенных на берегу водоема, в воду и в какой-то момент времени не вынырнула", - рассказали детали трагедии в СУСК.

Отмечается, что возбужденное по данному факту уголовное дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).