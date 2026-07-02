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СК возбудил дело после гибели девочки на озере в Брянске - РИА Новости, 02.07.2026
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01:26 02.07.2026
СК возбудил дело после гибели девочки на озере в Брянске

СК возбудил дело после гибели девочки на озере Орлик-3 в Бежицком районе Брянска

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянске на озере Орлик-3 утонула 10-летняя девочка.
  • СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
  • Следователь провел осмотр места происшествия, допрашивает свидетелей и очевидцев, назначены судебные экспертизы.
БРЯНСК, 2 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки на озере в Брянске, ребенок прыгал в воду с покрышек у берега и не вынырнул, сообщило региональное СУСК.
В среду вечером ГУ МЧС России по Брянской области и региональная прокуратура сообщили о том, что на озере Орлик-3 в Бежицком районе Брянска утонула девочка 2015 года рождения.
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"Следователем возбуждено уголовное дело по факту утопления малолетней девочки в водоеме", - говорится в канале СУСК на платформе "Макс".
В следственном управлении уточнили, что погибшей девочке было 10 лет и она утонула, прыгая в воду.
"Предварительно установлено, что днем... двое местных жителей со своими... детьми отдыхали на берегу... Одна из малолетних девочек ныряла с покрышек, расположенных на берегу водоема, в воду и в какой-то момент времени не вынырнула", - рассказали детали трагедии в СУСК.
Отмечается, что возбужденное по данному факту уголовное дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы", - добавили в СУСК.
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