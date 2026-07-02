Краткий пересказ от РИА ИИ Группа из 50 депутатов британского парламента потребовала запретить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании, увидев в нем российскую пропаганду.

Депутаты ссылаются на эпизоды, где Маша одета в одежду, ассоциирующуюся с советской военной символикой, и на заявления украинских властей о том, что "Маша и Медведь" якобы является инструментом мягкой силы России.

Студия Animaccord отвергла обвинения в пропаганде и заявила, что никогда не получала государственного финансирования.

ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона детского мультфильма "Маша и Медведь" потребовала от властей его запрета, усмотрев в нем "российскую пропаганду", сообщает Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона детского мультфильма "Маша и Медведь" потребовала от властей его запрета, усмотрев в нем "российскую пропаганду", сообщает газета Guardian.

"Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призывая их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма " Маша и медведь " в Великобритании , утверждая, что он представляет собой приятную форму российской пропаганды", - пишет газета.

В частности, депутаты указывают на эпизод, в котором Маша одета в "фуражку танкиста и форму советской эпохи", а также на эпизод, в котором она носит нечто похожее на "фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД". В связи с этим депутаты сетуют на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику.

Группа депутатов, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, также ссылается на заявления украинских властей о том, что "Маша и медведь" якобы является инструментом мягкой силы РФ.

Компания Animaccord, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией мультфильма, заявила изданию, что является частным бизнесом и никогда не получала государственного финансирования.

"Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение о том, что "Маша и медведь" связана с пропагандой", - заявила пресс-секретарь Animaccord Мелани Бонвичино.