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Британские депутаты требуют запретить мультфильм "Маша и медведь" - РИА Новости, 02.07.2026
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17:48 02.07.2026 (обновлено: 17:49 02.07.2026)
Британские депутаты требуют запретить мультфильм "Маша и медведь"

Guardian: британские депутаты потребовали запрета мультфильма «Маша и медведь»

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 50 депутатов британского парламента потребовала запретить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Великобритании, увидев в нем российскую пропаганду.
  • Депутаты ссылаются на эпизоды, где Маша одета в одежду, ассоциирующуюся с советской военной символикой, и на заявления украинских властей о том, что "Маша и Медведь" якобы является инструментом мягкой силы России.
  • Студия Animaccord отвергла обвинения в пропаганде и заявила, что никогда не получала государственного финансирования.
ЛОНДОН, 2 июл - РИА Новости. Группа из 50 депутатов палаты общин британского парламента после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона детского мультфильма "Маша и Медведь" потребовала от властей его запрета, усмотрев в нем "российскую пропаганду", сообщает газета Guardian.
"Межпартийная группа депутатов обратилась с письмом к министрам, призывая их рассмотреть вопрос о запрете показа мультфильма "Маша и медведь" в Великобритании, утверждая, что он представляет собой приятную форму российской пропаганды", - пишет газета.
В частности, депутаты указывают на эпизод, в котором Маша одета в "фуражку танкиста и форму советской эпохи", а также на эпизод, в котором она носит нечто похожее на "фуражку советского пограничника, исторически ассоциирующуюся с НКВД". В связи с этим депутаты сетуют на то, что мультфильм якобы нормализуют советскую военную символику.
Группа депутатов, возглавляемая членом партии либерал-демократов Томом Гордоном, также ссылается на заявления украинских властей о том, что "Маша и медведь" якобы является инструментом мягкой силы РФ.
Компания Animaccord, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией мультфильма, заявила изданию, что является частным бизнесом и никогда не получала государственного финансирования.
"Мой клиент категорически отвергает ложное и дискредитирующее предположение о том, что "Маша и медведь" связана с пропагандой", - заявила пресс-секретарь Animaccord Мелани Бонвичино.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
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