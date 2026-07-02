МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, компенсирует ли лидерство британского парламента по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией* обеднение домохозяйств страны на более 23% за последние пять лет.

В публикации Дмитриева прикреплен график на основании данных отчета UBS "О мировом богатстве", в который включены показатели разных стран с 2020 по 2025 годы. Согласно графику, составленному по отчету, Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире после Южной Кореи: благосостояние на одного жителя страны выросло почти на 37%. Как показывает график, благосостояние жителей в Британии с 2020 по 2025 годы сократилось более чем на 23%.