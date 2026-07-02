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Дмитриев задался вопросом, компенсирует ли парламент Британии ее обеднение - РИА Новости, 02.07.2026
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05:20 02.07.2026 (обновлено: 14:50 02.07.2026)
Дмитриев задался вопросом, компенсирует ли парламент Британии ее обеднение

Дмитриев не уверен, что парламент Британии компенсирует ее обеднение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на обеднение британских домохозяйств на более чем 23% за последние пять лет в контексте заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что британский парламент — самый гомосексуальный в мире.
  • Согласно отчету UBS "О мировом богатстве", Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире после Южной Кореи, благосостояние на одного жителя выросло почти на 37%.
  • В то же время, как показывает график, составленный на основании данных отчета UBS, благосостояние жителей Великобритании с 2020 по 2025 год сократилось более чем на 23%.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом, компенсирует ли лидерство британского парламента по числу представителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией* обеднение домохозяйств страны на более 23% за последние пять лет.
Ранее в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал британский парламент самым гомосексуальным* в мире и отметил, что гордится этим.
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"Иметь самый гейский* парламент в мире - то еще достижение. Однако компенсирует ли это тот факт, что британские домохозяйства стали в среднем беднее на 23,2% за последние 5 лет, в то время как российские - на 36,9% богаче?"- написал политик на своей странице в соцсети X.
В публикации Дмитриева прикреплен график на основании данных отчета UBS "О мировом богатстве", в который включены показатели разных стран с 2020 по 2025 годы. Согласно графику, составленному по отчету, Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире после Южной Кореи: благосостояние на одного жителя страны выросло почти на 37%. Как показывает график, благосостояние жителей в Британии с 2020 по 2025 годы сократилось более чем на 23%.
* ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистским и запрещено.
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