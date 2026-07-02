Учения по защите объектов от угроз БПЛА пройдут на форуме "Крылья Сахалина"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Учения по защите объектов критической инфраструктуры от угроз с применением БПЛА пройдут в Корсаковском городском округе Сахалинской области 3–4 июля в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что учения направлены на выработку единого алгоритма действий, а также на подтверждение заявленных технических характеристик гидроакустических и радиолокационных систем в реальных условиях эксплуатации. Площадкой для проведения станет акватория залива Мордвинова — одного из ключевых морских полигонов региона.

По сценарию учений на берегу залива развертывается условный пункт охраны объекта критической инфраструктуры. С удаления 7–10 километров в направлении объекта выдвигаются безэкипажные катера, имитируя групповой удар. Оператор гидроакустической системы обнаруживает цели, после чего принимается решение на их верификацию комплексом ZALA Т-16 ("Зала Т-16" — ред.).

"При подтверждении угрозы отрабатывается поражение целей новым высокотехнологичным беспилотником, а при прорыве — огнем мобильной группы с берега. На втором этапе отрабатывается противодействие БПЛА: обнаружение, классификация, подавление каналов управления средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожение воздушных целей огневыми средствами и дронами-перехватчиками", — указывается в сообщении.

К участию в учениях привлечены ведущие российские разработчики и производители беспилотных систем и средств защиты, а также мобильные оперативные группы компаний ТЭК, подразделения силовых структур.