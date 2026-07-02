Учения по защите объектов от угроз БПЛА пройдут на форуме "Крылья Сахалина"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Учения по защите объектов критической инфраструктуры от угроз с применением БПЛА пройдут в Корсаковском городском округе Сахалинской области 3–4 июля в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что учения направлены на выработку единого алгоритма действий, а также на подтверждение заявленных технических характеристик гидроакустических и радиолокационных систем в реальных условиях эксплуатации. Площадкой для проведения станет акватория залива Мордвинова — одного из ключевых морских полигонов региона.
По сценарию учений на берегу залива развертывается условный пункт охраны объекта критической инфраструктуры. С удаления 7–10 километров в направлении объекта выдвигаются безэкипажные катера, имитируя групповой удар. Оператор гидроакустической системы обнаруживает цели, после чего принимается решение на их верификацию комплексом ZALA Т-16 ("Зала Т-16" — ред.).
"При подтверждении угрозы отрабатывается поражение целей новым высокотехнологичным беспилотником, а при прорыве — огнем мобильной группы с берега. На втором этапе отрабатывается противодействие БПЛА: обнаружение, классификация, подавление каналов управления средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожение воздушных целей огневыми средствами и дронами-перехватчиками", — указывается в сообщении.
К участию в учениях привлечены ведущие российские разработчики и производители беспилотных систем и средств защиты, а также мобильные оперативные группы компаний ТЭК, подразделения силовых структур.
Учения наглядно продемонстрируют, что оптимальная защита объектов критической инфраструктуры требует комплексного подхода. Сочетание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, гидроакустических комплексов, мобильных оперативных групп и дронов-перехватчиков позволяет эффективно противостоять широкому спектру современных угроз — как в воздушном пространстве, так и на акватории, заключили в пресс-службе.