Рейтинг@Mail.ru
Учения по защите объектов от угроз БПЛА пройдут на форуме "Крылья Сахалина" - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 02.07.2026
Учения по защите объектов от угроз БПЛА пройдут на форуме "Крылья Сахалина"

Учения по защите объектов от угроз с БПЛА состоятся на форуме "Крылья Сахалина"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Учения по защите объектов критической инфраструктуры от угроз с применением БПЛА пройдут в Корсаковском городском округе Сахалинской области 3–4 июля в рамках Международного форума беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что учения направлены на выработку единого алгоритма действий, а также на подтверждение заявленных технических характеристик гидроакустических и радиолокационных систем в реальных условиях эксплуатации. Площадкой для проведения станет акватория залива Мордвинова — одного из ключевых морских полигонов региона.
По сценарию учений на берегу залива развертывается условный пункт охраны объекта критической инфраструктуры. С удаления 7–10 километров в направлении объекта выдвигаются безэкипажные катера, имитируя групповой удар. Оператор гидроакустической системы обнаруживает цели, после чего принимается решение на их верификацию комплексом ZALA Т-16 ("Зала Т-16" — ред.).
"При подтверждении угрозы отрабатывается поражение целей новым высокотехнологичным беспилотником, а при прорыве — огнем мобильной группы с берега. На втором этапе отрабатывается противодействие БПЛА: обнаружение, классификация, подавление каналов управления средствами радиоэлектронной борьбы и уничтожение воздушных целей огневыми средствами и дронами-перехватчиками", — указывается в сообщении.
К участию в учениях привлечены ведущие российские разработчики и производители беспилотных систем и средств защиты, а также мобильные оперативные группы компаний ТЭК, подразделения силовых структур.
Учения наглядно продемонстрируют, что оптимальная защита объектов критической инфраструктуры требует комплексного подхода. Сочетание радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, гидроакустических комплексов, мобильных оперативных групп и дронов-перехватчиков позволяет эффективно противостоять широкому спектру современных угроз — как в воздушном пространстве, так и на акватории, заключили в пресс-службе.
 
Корсаковский городской округСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала