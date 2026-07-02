Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Минске Борис Грызлов назвал атаку БПЛА ВСУ на белорусский автобус под Брянском военным преступлением.

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ на белорусский автобус под Брянском является военным преступлением, которое не останется безнаказанным, заявил посол России в Минске Борис Грызлов.

В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск - Гомель - Анапа. Двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.

"Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным", - заявил Грызлов, его заявление распространило посольство России.