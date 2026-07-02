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Грызлов назвал атаку БПЛА на автобус под Брянском военным преступлением - РИА Новости, 02.07.2026
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16:50 02.07.2026 (обновлено: 17:09 02.07.2026)
Грызлов назвал атаку БПЛА на автобус под Брянском военным преступлением

Грызлов назвал атаку на белорусский автобус под Брянском военным преступлением

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Минске Борис Грызлов назвал атаку БПЛА ВСУ на белорусский автобус под Брянском военным преступлением.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ на белорусский автобус под Брянском является военным преступлением, которое не останется безнаказанным, заявил посол России в Минске Борис Грызлов.
В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск - Гомель - Анапа. Двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.
"Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным", - заявил Грызлов, его заявление распространило посольство России.
Ранее, 17 июня, в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Тогда погибла гражданка Белоруссии, еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести.
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БелоруссияРоссияБорис ГрызловМинскБрянская область
 
 
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