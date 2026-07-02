Немецкая компания, поставляющая БПЛА Киеву, удвоила свою стоимость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оценочная стоимость немецкой компании Quantum Systems, специализирующейся на разработке и производстве беспилотников, выросла более чем вдвое после привлечения 1,2 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования.
- Одним из ключевых инвесторов стала европейская авиастроительная корпорация Airbus, а ее подразделение Airbus Defence and Space договорилось с Quantum Systems о расширении стратегического сотрудничества в области разработки оборонных технологий для Европы.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Немецкая компания Quantum Systems, которая специализируется на разработке и производстве беспилотников и поставляет их украинской армии, сообщила о том, что по итогам нового раунда финансирования ее оценочная стоимость выросла более чем вдвое.
"Quantum Systems сегодня объявила о привлечении 1,2 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования… Стоимость компании после получения инвестиций составила около 8 миллиардов долларов… Раунд финансирования увеличил стоимость Quantum Systems более чем вдвое", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.
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Одним из ключевых инвесторов раунда стала европейская авиастроительная корпорация Airbus.
Кроме того, подразделение этой корпорации Airbus Defence and Space договорилось с Quantum Systems о расширении стратегического сотрудничества в области разработки оборонных технологий для Европы.
Quantum Systems поставляет БПЛА Киеву с мая 2022 года. Кроме того, немецкая компания имеет договоренности с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics о массовом производстве беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как сообщала газета Financial Times, компании планировали произвести около десяти тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро для их использования исключительно на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.