Немецкая компания, поставляющая БПЛА Киеву, удвоила свою стоимость

Краткий пересказ от РИА ИИ Оценочная стоимость немецкой компании Quantum Systems, специализирующейся на разработке и производстве беспилотников, выросла более чем вдвое после привлечения 1,2 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования.

Одним из ключевых инвесторов стала европейская авиастроительная корпорация Airbus, а ее подразделение Airbus Defence and Space договорилось с Quantum Systems о расширении стратегического сотрудничества в области разработки оборонных технологий для Европы.

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Немецкая компания Quantum Systems, которая специализируется на разработке и производстве беспилотников и поставляет их украинской армии, сообщила о том, что по итогам нового раунда финансирования ее оценочная стоимость выросла более чем вдвое.

"Quantum Systems сегодня объявила о привлечении 1,2 миллиарда долларов в рамках раунда финансирования… Стоимость компании после получения инвестиций составила около 8 миллиардов долларов… Раунд финансирования увеличил стоимость Quantum Systems более чем вдвое", - говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Одним из ключевых инвесторов раунда стала европейская авиастроительная корпорация Airbus

Кроме того, подразделение этой корпорации Airbus Defence and Space договорилось с Quantum Systems о расширении стратегического сотрудничества в области разработки оборонных технологий для Европы.

Quantum Systems поставляет БПЛА Киеву с мая 2022 года. Кроме того, немецкая компания имеет договоренности с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics о массовом производстве беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как сообщала газета Financial Times, компании планировали произвести около десяти тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро для их использования исключительно на Украине.