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В Запорожской области два энергетика погибли от удара дрона ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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09:15 02.07.2026 (обновлено: 09:38 02.07.2026)
В Запорожской области два энергетика погибли от удара дрона ВСУ

Балицкий: в Запорожской области два энергетика погибли от удара дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ погибли два энергетика.
  • Смерть сотрудников «Запорожьеэнерго» произошла в результате удара украинских дронов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. В Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ в результате удара украинских дронов погибли два энергетика, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"В результате вражеской атаки БПЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс"
Несмотря на смертельную опасность, энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона, подчеркнул Балицкий.
Губернатор отметил, что это является настоящим подвигом, который никогда будет забыт.
Балицкий принес искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему коллективу "Запорожьеэнерго".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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