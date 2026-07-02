В Запорожской области два энергетика погибли от удара дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ погибли два энергетика.

Смерть сотрудников «Запорожьеэнерго» произошла в результате удара украинских дронов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. В Запорожской области во время ремонтно-восстановительных работ в результате удара украинских дронов погибли два энергетика, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

« "В результате вражеской атаки БПЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей", - написал губернатор в своем канале на платформе " Макс

Несмотря на смертельную опасность, энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона, подчеркнул Балицкий

Губернатор отметил, что это является настоящим подвигом, который никогда будет забыт.