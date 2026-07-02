В Нижегородской области при атаке дронов погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских дронов на Нижегородскую область погиб человек, еще четверо пострадали.
- Обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов и промышленный объект.
УФА, 2 июл — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Нижегородскую область погиб человек, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку", — написал он в канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, еще четверо пострадали, им оказывают помощь. Одному из них потребовалась госпитализация.
Отмечается, что с ночи силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили несколько жилых домов и промышленный объект. На месте работают экстренные службы.
Прокуратура открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания помощи: +7 (903) 602-22-20.
Работа ПВО продолжается, предупредил Никитин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18