В Нижегородской области при атаке дронов погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке украинских дронов на Нижегородскую область погиб человек, еще четверо пострадали.

Обломки сбитых беспилотников повредили несколько жилых домов и промышленный объект.

УФА, 2 июл — РИА Новости. При атаке украинских беспилотников на Нижегородскую область погиб человек, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Приношу искренние соболезнования его родным и близким, разделяем их горе и обязательно окажем всю необходимую поддержку", — написал он в канале на платформе " Макс ".

По предварительным данным, еще четверо пострадали, им оказывают помощь. Одному из них потребовалась госпитализация.

Отмечается, что с ночи силы ПВО уничтожили 30 вражеских беспилотников. Обломки сбитых БПЛА повредили несколько жилых домов и промышленный объект. На месте работают экстренные службы.

Прокуратура открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания помощи: +7 (903) 602-22-20.