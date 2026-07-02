Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Смоленской области.
- Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".