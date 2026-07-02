Рейтинг@Mail.ru
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.07.2026
Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА

Над Смоленской областью сбили украинский БПЛА, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Смоленской области.
  • Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Смоленской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, над территорией региона силами министерства обороны России сбит один украинский БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет", - написал Анохин в канале на платформе "Макс".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Раде заявили, что 90 процентов мобилизованных в ВСУ не пригодны к службе
Вчера, 16:50
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала