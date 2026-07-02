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Российские БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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06:22 02.07.2026
Российские БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ

Группировка войск «Север» уничтожила два пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления БПЛА и семь огневых групп противника.
  • Координаты целей были переданы в командные пункты по штатным средствам связи, после чего командиры приняли решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
  • Потери живой силы ВСУ составили более 40 солдат.
КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два вражеских пункта управления БПЛА и семь огневых групп противника, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ", – рассказали агентству в группировке войск "Север".
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Там же уточнили, что координаты целей были переданы в командные пункты по штатным средствам связи.
"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", самоходная гаубица 2С19 "Иста-С", 2 пункта управления БПЛА, 7 огневых групп и 4 квадроцикла ВСУ", – говорится в сообщении.
Общая численность потерь живой силы врага составила более 40 солдат ВСУ, добавили в группировке войск "Север".
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