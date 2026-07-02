Российские БПЛА уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», два пункта управления БПЛА и семь огневых групп противника.

Координаты целей были переданы в командные пункты по штатным средствам связи, после чего командиры приняли решение об уничтожении целей ударными БПЛА.

Потери живой силы ВСУ составили более 40 солдат.

КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Расчеты российских ударных беспилотников уничтожили в Харьковской и Сумской областях танк Т-64 ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два вражеских пункта управления БПЛА и семь огневых групп противника, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ ", – рассказали агентству в группировке войск "Север".

Там же уточнили, что координаты целей были переданы в командные пункты по штатным средствам связи.

"Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", самоходная гаубица 2С19 "Иста-С", 2 пункта управления БПЛА, 7 огневых групп и 4 квадроцикла ВСУ", – говорится в сообщении.