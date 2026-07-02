Троих пострадавших от атаки ВСУ на автобус отправят в больницу в Гомеле

Краткий пересказ от РИА ИИ После удара дрона по автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области пострадало трое человек: двое водителей и один пассажир.

Пострадавших доставляют в Гомельскую областную клиническую больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Специальная группа из Гомеля доставила пассажиров и водителей автобуса в Белоруссию, их уже осмотрели медики.

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Двух водителей и одного пассажира, пострадавших в Брянской области после удара дрона по автобусу Минск - Гомель - Анапа, доставляют в Гомельскую областную больницу, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

"Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram -канале минздрава.

Подчеркивается, что к ведению пациентов, которые уже находятся на белорусской территории, подключены республиканские специалисты. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения.

По данным Гомельского облисполкома, специальная группа из Гомеля уже доставила в Белоруссию пассажиров и водителей автобуса Минск – Гомель – Анапа, который был атакован беспилотником в четверг на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся в Гомельской области. Их осмотрели медики.