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Троих пострадавших от атаки ВСУ на автобус отправят в больницу в Гомеле - РИА Новости, 02.07.2026
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16:34 02.07.2026 (обновлено: 16:38 02.07.2026)

Троих пострадавших от атаки ВСУ на автобус отправят в больницу в Гомеле

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После удара дрона по автобусу Минск — Гомель — Анапа в Брянской области пострадало трое человек: двое водителей и один пассажир.
  • Пострадавших доставляют в Гомельскую областную клиническую больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.
  • Специальная группа из Гомеля доставила пассажиров и водителей автобуса в Белоруссию, их уже осмотрели медики.
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Двух водителей и одного пассажира, пострадавших в Брянской области после удара дрона по автобусу Минск - Гомель - Анапа, доставляют в Гомельскую областную больницу, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
"Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
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Подчеркивается, что к ведению пациентов, которые уже находятся на белорусской территории, подключены республиканские специалисты. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения.
По данным Гомельского облисполкома, специальная группа из Гомеля уже доставила в Белоруссию пассажиров и водителей автобуса Минск – Гомель – Анапа, который был атакован беспилотником в четверг на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся в Гомельской области. Их осмотрели медики.
Как ранее сообщали в Гомельском облисполкоме, в 11.55 мск на указанном переходе беспилотник атаковал автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по названному маршруту. В салоне находились 19 пассажиров.
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