В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец подразделения "Орлан" получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча при отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
- В различных населенных пунктах Белгородской области в результате атак повреждены автомобили, частные дома и коммерческий объект, а также административное здание в селе Дорогощь Грайворонского округа.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении областного оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, согласно сообщению оперштаба, в различных населенных пунктах региона в результате атаки повреждены автомобили, частные дома и коммерческий объект.
Отмечается, что в селе Дорогощь Грайворонского округа дрон атаковал административное здание, выбив окна и повредив крышу и внутреннюю отделку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18