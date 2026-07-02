В Белгородской области боец "Орлана" пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Боец подразделения "Орлан" получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча при отражении атаки FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

В различных населенных пунктах Белгородской области в результате атак повреждены автомобили, частные дома и коммерческий объект, а также административное здание в селе Дорогощь Грайворонского округа.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил оперативный штаб региона.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки FPV-дрона боец получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в сообщении областного оперштаба в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, согласно сообщению оперштаба, в различных населенных пунктах региона в результате атаки повреждены автомобили, частные дома и коммерческий объект.