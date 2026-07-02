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ЕС не имеет политической воли, чтобы решить вопрос с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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09:49 02.07.2026
ЕС не имеет политической воли, чтобы решить вопрос с Китаем, пишут СМИ

Блумберг: ЕС не имеет политической воли, чтобы решить торговый вопрос с Китаем

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза не могут договориться о решении торгового вопроса с Китаем из-за отсутствия политической воли и страха ответных мер со стороны Пекина.
  • На встрече в Брюсселе в июне лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий по отношению к Китаю.
  • Государства-члены ЕС признают серьезность последствий доминирования Китая в экономике, но не могут договориться о конкретных шагах для решения проблемы торгового дефицита.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза не могут договориться о решении торгового вопроса с Китаем, поскольку у блока для этого нет политической воли, лидеры ЕС столкнулись с разногласиями, в том числе, из-за страха ответных мер со стороны Пекина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По информации источников агентства, в июне лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий на встрече в Брюсселе, "несмотря на экзистенциальный характер угрозы" европейской промышленности. Согласно источникам, некоторые лидеры ЕС хотели безотлагательно предоставить Еврокомиссии мандат на развитие и внедрение новых инструментов противодействия Китаю, в то время как другие заняли выжидательную позицию и стремились разрешить разногласия путем диалога. По данным Блумберг, другие лидеры предупреждали, что "битва уже проиграна, и ЕС следует быстро сосредоточиться на смягчении последствий", учитывая, насколько он стал глубоко зависим от Китая в чувствительных секторах.
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"Последняя попытка Европейского союза перестроить свои торгово-экономические отношения с Китаем уже терпит затруднения, а некоторые государства-члены и участвующие в планировании чиновники скептически относятся к готовности блока к решительным действиям в случае провала дипломатии. Несмотря на возобновленную кампанию по ужесточению позиции по отношению к Пекину, у ЕС нет политической воли для осуществления значительных изменений или начала конфликта с Китаем", - говорится в сообщении.
Как пишет агентство, государства-члены ЕС единодушны в отношении серьезных последствий доминирующего экономического положения Китая, однако, по словам источников, лидеры пока не могут договориться о том, какие реальные шаги предпринять для решения проблемы торгового дефицита или как сделать отечественные отрасли конкурентоспособными по отношению к китайским компаниям.
Кроме того, по словам неназванного чиновника, "недостаточно" государств-членов ЕС готовы терпеть последствия неизбежных ответных мер со стороны Китая, особенно с учетом опыта переговоров ЕС и США, в которых блок в итоге согласился "на однонаправленное соглашение о свободной торговле", приняв американские пошлины на свои товары и одновременно отменив пошлины на продукцию США.
В конце мая Еврокомиссия опубликовала отчет, согласно которому отношения Евросоюза с Китаем в сферах торговли и инвестиций оцениваются как неустойчивые. Как заявляли в Еврокомиссии, дефицит торгового баланса Евросоюза с КНР ежедневно возрастает примерно на 1 миллиард евро.
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