ЕС не имеет политической воли, чтобы решить вопрос с Китаем, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Евросоюза не могут договориться о решении торгового вопроса с Китаем из-за отсутствия политической воли и страха ответных мер со стороны Пекина.

На встрече в Брюсселе в июне лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий по отношению к Китаю.

Государства-члены ЕС признают серьезность последствий доминирования Китая в экономике, но не могут договориться о конкретных шагах для решения проблемы торгового дефицита.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза не могут договориться о решении торгового вопроса с Китаем, поскольку у блока для этого нет политической воли, лидеры ЕС столкнулись с разногласиями, в том числе, из-за страха ответных мер со стороны Пекина, передает агентство Страны Евросоюза не могут договориться о решении торгового вопроса с Китаем, поскольку у блока для этого нет политической воли, лидеры ЕС столкнулись с разногласиями, в том числе, из-за страха ответных мер со стороны Пекина, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, в июне лидеры ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно дальнейших действий на встрече в Брюсселе , "несмотря на экзистенциальный характер угрозы" европейской промышленности. Согласно источникам, некоторые лидеры ЕС хотели безотлагательно предоставить Еврокомиссии мандат на развитие и внедрение новых инструментов противодействия Китаю, в то время как другие заняли выжидательную позицию и стремились разрешить разногласия путем диалога. По данным Блумберг, другие лидеры предупреждали, что "битва уже проиграна, и ЕС следует быстро сосредоточиться на смягчении последствий", учитывая, насколько он стал глубоко зависим от Китая в чувствительных секторах.

"Последняя попытка Европейского союза перестроить свои торгово-экономические отношения с Китаем уже терпит затруднения, а некоторые государства-члены и участвующие в планировании чиновники скептически относятся к готовности блока к решительным действиям в случае провала дипломатии. Несмотря на возобновленную кампанию по ужесточению позиции по отношению к Пекину, у ЕС нет политической воли для осуществления значительных изменений или начала конфликта с Китаем", - говорится в сообщении.

Как пишет агентство, государства-члены ЕС единодушны в отношении серьезных последствий доминирующего экономического положения Китая, однако, по словам источников, лидеры пока не могут договориться о том, какие реальные шаги предпринять для решения проблемы торгового дефицита или как сделать отечественные отрасли конкурентоспособными по отношению к китайским компаниям.

Кроме того, по словам неназванного чиновника, "недостаточно" государств-членов ЕС готовы терпеть последствия неизбежных ответных мер со стороны Китая, особенно с учетом опыта переговоров ЕС и США, в которых блок в итоге согласился "на однонаправленное соглашение о свободной торговле", приняв американские пошлины на свои товары и одновременно отменив пошлины на продукцию США.