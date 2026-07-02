От эксперимента к практике: как наземные беспилотники внедряют в бизнес

Бизнес все активнее применяет наземные беспилотники для решения прикладных задач. Так, в промышленности, логистике и ретейле роботы повышают производительность и ускоряют работу. Отрасль беспилотников, которая включает в себя не только авиасистемы, но и наземное направление, развивается по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы" (БАС). О том, какие сценарии применения роботизированных систем работают уже сегодня, расскажем в материале РИА Новости.

Сценарии для роботов

Наземные беспилотники работают в самых разных сферах – от агросектора до городской инфраструктуры. Роботы-тракторы, роботы-трамваи, роботы-доставщики и многие другие беспилотники уже становятся привычными инструментами. Они забирают на себя рутинные процессы и облегчают работу персонала.

Рынок наземных беспилотных систем и робототехники в России больше не относится к категории смелых прогнозов – он уверенно входит в нашу жизнь, считает гендиректор Федерального центра БАС (ФЦ БАС) Максим Авдеев.

« "Роботы реально меняют бизнеспроцессы и облик городов, помогая решать насущные задачи. Предприятия все активнее обращаются к робототехнике, чтобы справиться с дефицитом кадров и повысить производительность. В промышленности машины берут на себя сборку, сварку, сортировку и упаковку – операции, где важна высокая точность и стабильность. В городской среде они давно перестали быть экзотикой. В Москве роботы подметают улицы, расчищают снег, обслуживают подземные коммуникации, принимают и доставляют заказы. Это наглядный пример того, как технологии встраиваются в привычную инфраструктуру", – рассказал Авдеев.

Особенно ценно то, отметил он, что наземная робототехника способна работать там, где человеку бывает дорого, долго или небезопасно.

Недавно ФЦ БАС представил 16 сценариев применения роботизированных систем в агросекторе, добывающей промышленности, строительстве и ЖКХ, торговле и сфере услуг. Такие сценарии позволяют бизнесу оценить, как включить робототехнику в свои процессы, каких инвестиций это потребует и какую выгоду принесет.

Неутомимые и точные работники

Например, аэропорт Пулково активно тестирует роботизированное устройство, которое без участия оператора доставляет багаж к самолету и обратно. Такая техника может транспортировать багажные тележки общим весом до трех тонн. Разработала и выпускает ее в Томске компания "Когнитив Пилот", которая специализируется на создании роботов и автопилотов для транспорта.

Беспилотный комплекс также используется для анализа почвы, покоса травы, перевозки грузов, уборки территории, контроля параметров на опасных объектах и производствах, мониторинга.

"Многофункциональные беспилотные и бескабинные роботы – мини-тракторы, серийный выпуск которых мы начинаем на нашем предприятии в Томске, – предназначены для решения целого ряда задач. Как правило, роботы берут на себя рутину и трудоемкие операции. Роботы могут работать в режиме 24/7, и это большое их преимущество. Как и эталонное качество выполнения операций, удобство логистики, простота использования, высокая надежность", – отметил ведущий разработчик "Когнитив Пилот" Геннадий Савицкий.

По его словам, в сравнении с ручным трудом эффективность роботов на порядок выше – за счет точности, экономии топлива и расходных материалов.

Еще одна разработка компании – система автономного управления городским рельсовым транспортом, которую применяют в Петербурге для работы беспилотных трамваев. В результате скоростной режим стал более комфортным для пассажиров, а транспортный поток на линиях – более равномерным.

Когда роботы – слаженный коллектив

Роботизированные системы производит команда челябинского завода "ДСТ-Урал", где выпускают спецтехнику для целого ряда отраслей. Например, автономные бульдозеры, которые выполняют цикл планировки и перемещения грунта по 3D-модели местности без участия оператора.

Как рассказал руководитель проектов службы "ДСТ-КИБЕРТЕХ" Артем Олейников, система беспилотного управления использует техническое зрение и спутниковую навигацию. Она может быть установлена на все модели техники, выпускаемые заводом. Таким образом, компания поддерживает комплексные отраслевые решения.

"Одно из стратегических направлений развития компании – это создание наземных беспилотных систем с дистанционным управлением и ролевыми алгоритмами. Представьте, что экскаватор, бульдозер и самосвал работают в связке без участия людей. Система сама распределяет задачи, избегает столкновений и оптимизирует маршруты. Другая наша разработка – роботизированный автопарк, когда, используя VR-очки и тактильные джойстики, один специалист управляет парком из 5-7 машин. Кстати, эту технологию мы успешно обкатали на выставке "Дорога 2025", когда бульдозер в Челябинской области управлялся из Минеральных Вод", – пояснил Олейников.

Инженеры "ДСТ-УРАЛ" разработали также линейку наземных беспилотников для высокорисковых операций, в том числе для работы в экстремальных природных условиях.

И обходчик, и гонец, и экобот

Еще один активный участник беспилотного рынка – столичная компания "СМП Роботикс". Она разрабатывает и производит автономных наземных роботов для работы на открытых территориях и в сложных условиях.

"Наши роботы могут работать круглосуточно, в любое время года, в морозы и в жару. Это наземные аппараты для охраны, мониторинга, инспекции промышленных объектов и транспортировки грузов. У каждого – свои задачи. Например, робот "Трал Патруль" ведет видеонаблюдение и охраняет территории, включая предприятия, склады, логистические центры и улицы. Он сам движется по маршруту, фиксируя подозрительную активность, если она есть, с помощью камер и видеоаналитики",– объяснил гендиректор компании "СМП Роботикс" Алексей Полубояринов.

Робот "Обходчик" применяется для обнаружения утечек нефти и газа, а также контроля состояния инфраструктуры. Для транспортировки материалов и проб используется робот "Гонец", способный перевозить грузы по сложным маршрутам. А "Экобот" измеряет уровень загрязнение воздуха, радиации и другие показатели окружающей среды.

В настоящее время количество научно-производственных центров по разработке беспилотных технологий растет по всей стране, как и число резидентов-производителей. По оценке Федерального центра беспилотных авиационных систем, в 2025 году рынок услуг, оказываемых с помощью дронов, превысил 26,6 миллиарда рублей. И он продолжает развиваться.