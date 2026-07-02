ПВО уничтожила беспилотник над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один украинский БПЛА был уничтожен над Тульской областью.
- Пострадавших и разрушений нет.
ТУЛА, 2 июл – РИА Новости. Один украинский БПЛА уничтожили над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в "Максе".
Он также добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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