"Неолит" разработал аналог боевого БПЛА для подготовки курсантов

"Сейчас подготовка "пилотов" БПЛА самолетного типа в учебных центрах Минобороны ведется на боевых машинах, что сопряжено со значительными потерями техники, так как на один выпуск курсантов приходится до 5–6 утраченных единиц, что создает серьезную нагрузку как на бюджет, так и на фронтовые запасы. Именно поэтому специалисты компании "Неолит" разработали "УН‑001" как специализированный учебный аппарат, который хоть и стоит сопоставимо с боевым аналогом, но при этом выдерживает до 150 жестких посадок, где в большинстве случаев требуется лишь заменить винт", - заявил гендиректор компании "Неолит".