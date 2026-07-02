В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик

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"В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт посечен осколками", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".