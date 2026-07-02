В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал мирный житель.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены здания, автомобили и линия электропередачи.
- В селе Березовка Борисовского округа дрон сдетонировал возле дома, повреждены фасад и два автомобиля.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в селе Солдатское Ракитянского округа Белгородской области при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль, сообщили в региональном оперштабе.
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"В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину с проникающим ранением брюшной полости и касательным осколочным ранением лица бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспорт посечен осколками", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также сообщается, что в селе Дмитриевка Ракитянского округа повреждена спецтехника, в хуторе Добрино пробита крыша частного дома, в Белгородском округе в селе Николаевка выбиты окна и повреждена стена дома, в поселке Октябрьский повреждены два частных дома и автомобиль. В Шебекино повреждена кровля частного дома.
В Грайворонском округе, по информации оперштаба, в селе Дорогощь повреждены техническое сооружение, фасад коммерческого объекта и два автомобиля, в Грайвороне посечен фасад коммерческого здания, в селе Гора-Подол повреждено остекление техпомещения.
В поселке Красная Яруга Краснояружского округа перебита линия электропередачи, в хуторе Вязовской пробита кровля дома. В селе Березовка Борисовского округа дрон сдетонировал возле дома, повреждены фасад и два автомобиля, уточнили в ведомстве.
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