В Белгородской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области два человека погибли и девять получили ранения в результате атак со стороны Украины.
- За минувшие сутки 64 населенных пункта в 16 округах попали под удар со стороны Украины, было выпущено 17 снарядов в ходе шести обстрелов, зафиксировано 233 атаки БПЛА.
- В разных округах выявлены повреждения в 12 частных домовладениях, двух социальных и пяти коммерческих объектах, предприятии, четырех объектах инфраструктуры, транспортной инфраструктуре, техническом сооружении и 25 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Белгородской области, девять получили ранения различной степени тяжести в результате атак со стороны Украины, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 64 населенных пункта в 16 округах попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов в ходе шести обстрелов. Зафиксированы 233 атаки БПЛА, из них 172 были сбиты и подавлены над областью, кроме того, с двух дронов было сброшено три взрывных устройства. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, двух социальных и 5 коммерческих объектах, предприятии, четырех объектах инфраструктуры, транспортной инфраструктуре, техническом сооружении и 25 транспортных средствах.
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"В Валуйском округе поселок Уразово и хутор Михайловка атакованы 11 беспилотниками, 10 из которых сбиты. В поселке Уразово в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Три человека получили ранения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, по Белгородскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Яковлевскому округам выпущен 17 боеприпасов в ходе шести обстрелов, два раза сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 108 беспилотников, 75 из которых сбиты и подавлены. Уточняется, что над Алексеевским, Губкинским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Ровеньским округами сбиты 33 беспилотника, Борисовский, Волоконовский и Шебекинский округа атакованы 58 беспилотниками, 32 из которых сбиты и подавлены, ранены 4 мирных жителя.
"В Вейделевском округе сбиты 22 беспилотника самолетного типа. В селе Малакеево в результате удара беспилотника по частному дому погиб мужчина. Его супруга получила ранение. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Домовладение повреждено огнем. На окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчина госпитализирован", - заявили в оперштабе.
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