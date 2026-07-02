В Белгородской области два человека погибли из-за атак ВСУ за сутки

БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Два человека погибли в Белгородской области, девять получили ранения различной степени тяжести в результате атак со стороны Украины, сообщили в региональном оперштабе.

"В Вейделевском округе сбиты 22 беспилотника самолетного типа. В селе Малакеево в результате удара беспилотника по частному дому погиб мужчина. Его супруга получила ранение. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно. Домовладение повреждено огнем. На окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчина госпитализирован", - заявили в оперштабе.