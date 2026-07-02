Краткий пересказ от РИА ИИ
- Батальон ВСУ потерял более 60 человек в Сумской области за июнь.
- Пропали без вести военнослужащие 2-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе сел Кудиевка, Бугаевка и Токаревка.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Батальон ВСУ только за июнь потерял 60 человек в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ публикаций родственников солдат ВСУ показал, что в районе сел Кудиевка, Бугаевка и Токаревка только в июне этого года пропали без вести свыше 60 военнослужащих 2-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
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