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Батальон ВСУ в Сумской области за июнь потерял 60 человек - РИА Новости, 02.07.2026
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06:56 02.07.2026
Батальон ВСУ в Сумской области за июнь потерял 60 человек

РИА Новости: батальон ВСУ только за июнь потерял 60 человек в Сумской области

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Батальон ВСУ потерял более 60 человек в Сумской области за июнь.
  • Пропали без вести военнослужащие 2-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе сел Кудиевка, Бугаевка и Токаревка.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Батальон ВСУ только за июнь потерял 60 человек в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Анализ публикаций родственников солдат ВСУ показал, что в районе сел Кудиевка, Бугаевка и Токаревка только в июне этого года пропали без вести свыше 60 военнослужащих 2-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
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