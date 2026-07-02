Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину в Волжском

ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мужчины упавшим с крыши камнем в городе Волжском Волгоградской области, сообщает следственный комитет России.

Как написало издание "Волжская правда" в четверг, на голову пенсионера упал кусок отделки под козырьком крыши, когда он выходил из подъезда. Мужчина получил травму головы с сильным кровотечением. Как сообщили РИА Новости очевидцы, медики оказали мужчине необходимую помощь, серьезных травм ему удалось избежать.