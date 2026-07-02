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Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину в Волжском - РИА Новости, 02.07.2026
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20:00 02.07.2026
Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину в Волжском

Бастрыкин запросил доклад по делу о падении камня на мужчину под Волгоградом

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Волжском Волгоградской области на голову пенсионера упал кусок отделки под козырьком крыши.
  • Мужчина получил травму головы с сильным кровотечением, но серьезных травм удалось избежать.
  • Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования мужчины.
ВОЛГОГРАД, 2 июл – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мужчины упавшим с крыши камнем в городе Волжском Волгоградской области, сообщает следственный комитет России.
Как написало издание "Волжская правда" в четверг, на голову пенсионера упал кусок отделки под козырьком крыши, когда он выходил из подъезда. Мужчина получил травму головы с сильным кровотечением. Как сообщили РИА Новости очевидцы, медики оказали мужчине необходимую помощь, серьезных травм ему удалось избежать.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По данным СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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ПроисшествияРоссияВолгоградская областьВолжскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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