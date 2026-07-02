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ЦБ России начал дискуссию по приватизации НСПК, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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14:03 02.07.2026 (обновлено: 14:26 02.07.2026)
ЦБ России начал дискуссию по приватизации НСПК, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ РФ начал дискуссию по приватизации НСПК

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России начал дискуссию по приватизации национальной системы платежных карт (НСПК).
  • По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, дискуссии только начались.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Банк России начал дискуссию по приватизации национальной системы платежных карт (НСПК), заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались", - сказала она на Финансовом конгрессе Банка России, отвечая на вопрос о перспективах приватизации НСПК.
В сентябре ЦБ опубликовал доклад, в котором описывались два варианта: продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России; выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка.
По словам Набиуллиной, существуют требования законодательства, разрешающие сейчас продать пакет акций в рынок так, чтобы у ЦБ РФ осталось 50% плюс одна акция, не более 5% в одни руки.
"Это тоже правильно, потому что это инфраструктурная компания, и важно, если частные инвесторы соучаствуют в ней, чтобы не было концентрации этих пакетов", - пояснила она.
НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир". В настоящее время 100% акций АО "НСПК" принадлежит Банку России.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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