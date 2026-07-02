ЦБ России начал дискуссию по приватизации НСПК, заявила Набиуллина

"Дискуссии сейчас, по сути дела, только начались", - сказала она на Финансовом конгрессе Банка России, отвечая на вопрос о перспективах приватизации НСПК.

"Это тоже правильно, потому что это инфраструктурная компания, и важно, если частные инвесторы соучаствуют в ней, чтобы не было концентрации этих пакетов", - пояснила она.