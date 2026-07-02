ВСУ ударили по полям с пшеницей и амбару в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска ударили по полям с пшеницей и амбару в Запорожской области.
- В Мелитополе атаке подверглись зерновой склад и автомобильная стоянка, повреждены два грузовых и шесть легковых автомобилей, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска ударили по полям с пшеницей и амбару в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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"Вблизи поселка Заповитное Каменско-Днепровского округа и вблизи села Ясная Поляна Васильевского округа атакам подверглись поля со злаковыми культурами, загорелась пшеница - возгорание ликвидировали", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, в Мелитополе атаке подверглись зерновой склад и автомобильная стоянка.
"Повреждены два грузовых и шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
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22 июня 2022, 17:18