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Белорусский депутат связал удар ВСУ по автобусу с провалами Киева на фронте - РИА Новости, 02.07.2026
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16:44 02.07.2026
Белорусский депутат связал удар ВСУ по автобусу с провалами Киева на фронте

Гайдукевич связал удар ВСУ по автобусу с провалами Киева на фронте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич выразил мнение, что Киев наносит удары по мирным жителям из-за отсутствия успехов на фронте.
  • По словам Гайдукевича, целью таких ударов является попытка раскачать внутриполитическую ситуацию в России и Беларуси и вызвать панику и недовольство.
  • Гайдукевич отметил, что также происходят информационные и психологические атаки, направленные на влияние на политическую систему, особенно в преддверии выборов в России.
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Киев наносит удары по мирным жителям, поскольку не может добиться успехов на фронте, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что днем на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.
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"Киев не разделяет мирных граждан — белорусских или российских. Они бьют специально для того, чтобы пострадали именно мирные жители. И у них несколько целей. Первая цель — это нет успехов на фронте. То есть у них ставка на террор и экстремизм, чтобы показать Западу, что что-то можно, чтобы финансирование шло", - сказал Гайдукевич.
Он подчеркнул, что мирных жителей, включая детей, не вызывают никакого осуждения со стороны Запада. "Не получается военным путем, не получается санкциями — всё это бесполезно. И ставка сделана — попытаться как-то раскачать внутриполитическую ситуацию и в России, и в Беларуси. Вызвать панику, недовольство", - добавил депутат.
По словам Гайдукевича, также происходят и информационные, и психологические атаки, чтобы повлиять на политическую систему, особенно в преддверии выборов в России.
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В миреРоссияКиевОлег ГайдукевичБрянская область
 
 
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