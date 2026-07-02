Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич выразил мнение, что Киев наносит удары по мирным жителям из-за отсутствия успехов на фронте.

По словам Гайдукевича, целью таких ударов является попытка раскачать внутриполитическую ситуацию в России и Беларуси и вызвать панику и недовольство.

Гайдукевич отметил, что также происходят информационные и психологические атаки, направленные на влияние на политическую систему, особенно в преддверии выборов в России.

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Киев наносит удары по мирным жителям, поскольку не может добиться успехов на фронте, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что днем на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозивший 19 пассажиров.

"Киев не разделяет мирных граждан — белорусских или российских. Они бьют специально для того, чтобы пострадали именно мирные жители. И у них несколько целей. Первая цель — это нет успехов на фронте. То есть у них ставка на террор и экстремизм, чтобы показать Западу, что что-то можно, чтобы финансирование шло", - сказал Гайдукевич.

Он подчеркнул, что мирных жителей, включая детей, не вызывают никакого осуждения со стороны Запада. "Не получается военным путем, не получается санкциями — всё это бесполезно. И ставка сделана — попытаться как-то раскачать внутриполитическую ситуацию и в России, и в Беларуси. Вызвать панику, недовольство", - добавил депутат.