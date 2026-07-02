Рейтинг@Mail.ru
Граждан Белоруссии из атакованного автобуса перевезли в Гомельскую область - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 02.07.2026 (обновлено: 16:04 02.07.2026)

Граждан Белоруссии из атакованного автобуса перевезли в Гомельскую область

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Белоруссии из атакованного ВСУ автобуса в Брянской области перевезены в Гомельскую область.
  • Шестеро россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Граждане Белоруссии из атакованного ВСУ автобуса в Брянской области перевезены в Гомельскую область, шесть россиян находятся в пункте временного размещения (ПВР), сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
«
"Граждане Белоруссии перевезены в Гомельскую область. Шестеро россиян находятся в ПВР, где созданы все необходимые условия", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу продуманной стратегией Киева
Вчера, 15:21
 
БелоруссияГомельская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала