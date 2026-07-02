Граждан Белоруссии из атакованного автобуса перевезли в Гомельскую область

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Граждане Белоруссии из атакованного ВСУ автобуса в Брянской области перевезены в Гомельскую область, шесть россиян находятся в пункте временного размещения (ПВР), сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров.