Два водителя ранены после атаки ВСУ на автобус на границе с Белоруссией

БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Два водителя получили ранения после того, как ВСУ атаковали автобус "Минск – Анапа" на границе с Белоруссией в Брянской области, сообщил врио губернатор региона Егор Ковальчук.

Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров. По словам Ковальчука, граждан Белоруссии, находившихся в автобусе, перевезли в Гомельскую область. Шестеро россиян, которые также являлись пассажирами, находятся в пункте временного размещения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.