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Два водителя ранены после атаки ВСУ на автобус на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.07.2026
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15:46 02.07.2026 (обновлено: 18:55 02.07.2026)
Два водителя ранены после атаки ВСУ на автобус на границе с Белоруссией

Ковальчук: 2 водителя ранены после атаки ВСУ на автобус на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали автобус «Минск — Анапа» на границе с Белоруссией в Брянской области.
  • В результате атаки два водителя автобуса получили осколочные ранения.
БРЯНСК, 2 июл – РИА Новости. Два водителя получили ранения после того, как ВСУ атаковали автобус "Минск – Анапа" на границе с Белоруссией в Брянской области, сообщил врио губернатор региона Егор Ковальчук.
"Украинские террористы с помощью БпЛА самолетного типа атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе Брянской области. Автобус следовал из Минска в Анапу. В результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам осколочные ранения получили два водителя автобуса", - написал Ковальчук в "Максе".
Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров. По словам Ковальчука, граждан Белоруссии, находившихся в автобусе, перевезли в Гомельскую область. Шестеро россиян, которые также являлись пассажирами, находятся в пункте временного размещения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Появились новые детали по атаке ВСУ на автобус из Белоруссии
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукБрянская областьМинск
 
 
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