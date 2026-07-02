"Т-Технологии" планируют создать вертикальную платформу для автолюбителей

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Т-Технологии" планируют с помощью сервиса объявлений "Авто.ру" развивать цифровую экосистему для автолюбителей как вертикальную отраслевую платформу с полным комплексом финансовых и нефинансовых сервисов, сообщил в ходе Финансового конгресса Банка России исполнительный директор группы "Т-Технологии" Вячеслав Цыганов.

Как сообщалось, в начале июня группа "Т-Технологии" завершила покупку 100% бизнеса "Авто.ру" у "Яндекса".

Цыганов считает, что поисковики во всем мире проиграли поиск по товарам маркетплейсам, которые могут конкурировать за счет удобной точки входа и частоты контактов. При этом от конкуренции всегда выигрывает потребитель, а финансовые организации для платформ не менее важны, чем для банков - платформы.

"И один из таких примеров - "Авто.ру". Мы недавно закрыли сделку по покупке этой платформы и хотим построить вертикально интегрированную платформу — все для автолюбителей. Это очень сложные процессы: покупка машины, обслуживание, финансирование этой сделки, потом перепродажа. И мы хотим построить, по сути, модель, по смыслу близкую к подписочной - когда клиент вообще не будет задумываться о том, насколько это сложно", - привели в компании слова Цыганова.

Он добавил, что вместе с "Авто.ру" компания купила кредитного брокера eCredit. "Мы продолжим развивать абсолютно открытый формат сотрудничества", - сказал Цыганов.