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"Т-Технологии" планируют создать вертикальную платформу для автолюбителей - РИА Новости, 02.07.2026
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14:39 02.07.2026
"Т-Технологии" планируют создать вертикальную платформу для автолюбителей

"Т-Технологии" создадут цифровую экосистему для автолюбителей на базе "Авто.ру"

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Т-Технологии" планируют с помощью сервиса объявлений "Авто.ру" развивать цифровую экосистему для автолюбителей как вертикальную отраслевую платформу с полным комплексом финансовых и нефинансовых сервисов, сообщил в ходе Финансового конгресса Банка России исполнительный директор группы "Т-Технологии" Вячеслав Цыганов.
Как сообщалось, в начале июня группа "Т-Технологии" завершила покупку 100% бизнеса "Авто.ру" у "Яндекса".
Цыганов считает, что поисковики во всем мире проиграли поиск по товарам маркетплейсам, которые могут конкурировать за счет удобной точки входа и частоты контактов. При этом от конкуренции всегда выигрывает потребитель, а финансовые организации для платформ не менее важны, чем для банков - платформы.
"И один из таких примеров - "Авто.ру". Мы недавно закрыли сделку по покупке этой платформы и хотим построить вертикально интегрированную платформу — все для автолюбителей. Это очень сложные процессы: покупка машины, обслуживание, финансирование этой сделки, потом перепродажа. И мы хотим построить, по сути, модель, по смыслу близкую к подписочной - когда клиент вообще не будет задумываться о том, насколько это сложно", - привели в компании слова Цыганова.
Он добавил, что вместе с "Авто.ру" компания купила кредитного брокера eCredit. "Мы продолжим развивать абсолютно открытый формат сотрудничества", - сказал Цыганов.
По его словам, "Авто.ру" в составе "Яндекса" не полностью раскрыл потенциал, "потому что сервису не хватало крупного банка". "Когда это все замыкается, тогда можно строить действительно бесшовные предложения для клиентов", - пояснил Цыганов.
 
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