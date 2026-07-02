"Авито" запускает сервис для поиска пропавших животных с помощью ИИ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Авито" с 6 июля запустит сервис "ХвостРадар" для поиска пропавших животных по фотографии, созданный на базе крупной технологической платформы, сообщили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день на платформе уже опубликовано более 3,3 тысячи объявлений о потерянных и найденных животных. За последний месяц более 400 животных смогли вернуться к хозяевам через "Авито". Новый сервис основан на запатентованной технологии, работающей на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система будет сопоставлять фото пропавшего питомца с изображениями животных из объявлений, учитывая локацию и другие факторы. После владельцу будут показываться подборки объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец.

До конца года внутри сервиса появится подписка на объявления, поиск хозяина по фото пропавших животных, автоматический поиск. Это поможет волонтерам и другим людям, нашедшим питомца на улице, самостоятельно запустить поиск хозяина. Область поиска также будет расширяться: компания тестирует поиск по другим категориям объявлений на платформе и возможную интеграцию со сторонними сервисами.

Сегодня поиск питомца часто осуществляется вручную — через просмотр объявлений, районных чатов и социальных сетей. "ХвостРадар" призван ускорить этот процесс и увеличить шанс найти потенциальные совпадения в первые часы после пропажи. Размещение объявления с фотографией, точной датой и локацией повышает шансы на скорейшее воссоединение животного с хозяином. Сервис был создан в сотрудничестве и на основе обратной связи от волонтеров, которые помогают потерявшимся животным найти хозяев.

Искусственный интеллект анализирует визуальное сходство (окрас, форма морды, порода, размер и другие признаки), а также учитывает геолокацию и временной период. При обнаружении возможного совпадения система предлагает владельцу напрямую связаться с автором объявления через внутренний чат "Авито".

"В России есть сообщества и организации, которые плотно занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет такой платформы, которая охватывала бы почти всех владельцев животных в стране. С другой стороны, мы тоже наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев, в том числе и через "Авито" - иногда, и это самое потрясающее, даже спустя несколько лет после расставания", — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям "Авито" Ульяна Смольская.

Она добавила, что домашние животные для большинства людей являются членами их семей. И такая потеря — это огромная трагедия и боль.

"Наша задача — объединить всех, кто занят поиском пропавших животных, через "Авито", чтобы сделать этот непростой и эмоциональный процесс в 100% случаев счастливым. "Авито" — крупнейшая платформа объявлений в мире, в основе которой лежат технологии и алгоритмы максимального совпадения по поиску. Поэтому идея лежала на поверхности. Команда социальных проектов предложила ее в продукт, где мы сразу получили поддержку и смогли быстро запустить пилот", — уточнила Смольская.

В свою очередь, менеджер продукта в категории "Животные" "Авито Товаров" Алена Иванова заявила, что разработанная модель для поиска животных на этапе тестирования уже показала высокую точность и будет дорабатываться с учетом обратной связи от пользователей.

Удобный инструмент и системная работа

По словам президента Общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира "Российское Биологическое Общество" Валерии Аверкиевой, объявления о потерянных и найденных животных появляются на разных площадках, а поиск превращается в ручной просмотр десятков публикаций. "Хвост Радар" упрощает этот процесс. По фотографии питомца и району пропажи сервис показывает похожих животных, которых кто-то нашел или заметил поблизости.

"Сервис сфокусирован именно на потерянных и найденных животных: здесь нет объявлений о продаже или пристройстве. Это делает его прозрачным и удобным инструментом для тех, кто хочет помочь питомцу быстрее вернуться домой", — рассказала Аверкиева.

Проект "Хвост Радар" от "Авито" — это действительно важный шаг в решении проблемы пропавших животных, уверена руководитель приюта "ДогТеремок" Кристина Долштром. Она отметила огромную пользу от данного сервиса. В поиске питомца каждый час на счету, а приложение мгновенно оповещает о появлении поблизости похожей кошки или собаки. Технология распознавания по фото помогает различать животных и не тратить время на ложные тревоги.

"Отдельно хочется сказать про охват. "Авито" — это миллионы людей по всей стране, и интеграция с такой огромной базой дает шансы, которых нет ни у одной волонтерской группы. Когда за дело берется крупная ИТ-компания, это совсем другой уровень. Мощные серверы, надежная инфраструктура, ресурсы на маркетинг и долгосрочную поддержку — все это превращает зоозащиту из энтузиазма в системную работу", — сказала Долштром.

"ХвостРадар" собирает данные в одном месте и повышает шансы для хозяина и питомца быстрее найти друг друга, считает директор фонда "Дорог каждый", руководитель приюта "Команда Ронда" Анна Башмакова.