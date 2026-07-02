В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области зарегистрировали 13 фактов атак БПЛА ВСУ за сутки.
- Два человека погибли и четыре пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток киевский режим продолжал свои террористические удары по территории Запорожской области. Зарегистрировано 13 фактов атак беспилотных летательных аппаратов противника. К сожалению, не обошлось без трагических последствий: два человека погибли, четыре пострадали", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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