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В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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12:45 02.07.2026 (обновлено: 12:50 02.07.2026)
В Запорожской области два человека погибли из-за атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области 2 человека погибли и 4 пострадали из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области зарегистрировали 13 фактов атак БПЛА ВСУ за сутки.
  • Два человека погибли и четыре пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток киевский режим продолжал свои террористические удары по территории Запорожской области. Зарегистрировано 13 фактов атак беспилотных летательных аппаратов противника. К сожалению, не обошлось без трагических последствий: два человека погибли, четыре пострадали", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Вчера, 07:41
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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