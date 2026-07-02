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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 02.07.2026
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18:48 02.07.2026
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

В Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новая Таволжанка Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате мужчина получил осколочное ранение плеча.
  • В четверг в Шебекино дроны повредили грузовик, частный дом и оборудование коммерческого объекта, а в селе Ржевка пострадал объект инфраструктуры.
  • Под атаки беспилотников попали еще четыре муниципалитета, зафиксированы повреждения жилья и спецтехники.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области атаковал автомобиль, в результате мужчина получил осколочное ранение плеча и самостоятельно обратился в больницу, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочное ранение плеча. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказания помощи продолжит амбулаторное лечение. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным оперштаба, в четверг Шебекино дроны повредили грузовик, частный дом и оборудование коммерческого объекта, а в селе Ржевка пострадал объект инфраструктуры. В ведомстве добавили, что под атаки беспилотников попали еще четыре муниципалитета. Зафиксированы повреждения жилья в Красной Яруге и Волчьей Александровке Волоконовского округа, возгорание хозпостройки в селе Гора-Подол Грайворонского округа и повреждение спецтехники на предприятии в селе Дмитриевка Ракитянского округа.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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