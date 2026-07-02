В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области атаковал автомобиль, в результате мужчина получил осколочное ранение плеча и самостоятельно обратился в больницу, сообщили в региональном оперштабе.