В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Новая Таволжанка Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате мужчина получил осколочное ранение плеча.
- В четверг в Шебекино дроны повредили грузовик, частный дом и оборудование коммерческого объекта, а в селе Ржевка пострадал объект инфраструктуры.
- Под атаки беспилотников попали еще четыре муниципалитета, зафиксированы повреждения жилья и спецтехники.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ в селе Новая Таволжанка Белгородской области атаковал автомобиль, в результате мужчина получил осколочное ранение плеча и самостоятельно обратился в больницу, сообщили в региональном оперштабе.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочное ранение плеча. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказания помощи продолжит амбулаторное лечение. Машина повреждена", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным оперштаба, в четверг Шебекино дроны повредили грузовик, частный дом и оборудование коммерческого объекта, а в селе Ржевка пострадал объект инфраструктуры. В ведомстве добавили, что под атаки беспилотников попали еще четыре муниципалитета. Зафиксированы повреждения жилья в Красной Яруге и Волчьей Александровке Волоконовского округа, возгорание хозпостройки в селе Гора-Подол Грайворонского округа и повреждение спецтехники на предприятии в селе Дмитриевка Ракитянского округа.