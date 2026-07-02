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Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленной - РИА Новости, 02.07.2026
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18:13 02.07.2026 (обновлено: 18:18 02.07.2026)
Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленной

Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус под Брянском целенаправленным ударом

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области
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Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус Минск — Анапа целенаправленным ударом по гражданским лицам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус Минск-Анапа целенаправленным ударом по гражданским лицам.
Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров.
Как заявил Ковальчук в своем канале на платформе "Макс", двое водителей автобуса получили осколочные ранения "в результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам".
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Брянская областьЕгор КовальчукБрянск
 
 
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