Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус Минск — Анапа целенаправленным ударом по гражданским лицам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус Минск-Анапа целенаправленным ударом по гражданским лицам.
Ранее в четверг белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что на автостоянке в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области дрон атаковал автобус, который ехал по маршруту Минск - Гомель - Анапа и перевозил 19 пассажиров.
Как заявил Ковальчук в своем канале на платформе "Макс", двое водителей автобуса получили осколочные ранения "в результате целенаправленного украинского удара по гражданским лицам".