Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России

Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России

Пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу под Брянском оказали медпомощь

Краткий пересказ от РИА ИИ Пострадавшим в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области оказана необходимая медпомощь в Гомеле.

Трое пострадавших (два водителя и пассажир) отказались от госпитализации после оказания помощи.

За пострадавшими будет организовано амбулаторно-поликлиническое наблюдение.

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Пострадавшим в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области оказана в Гомеле необходимая медпомощь, от госпитализации они отказались, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.

"Все трое пострадавших были оперативно доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Пациенты осмотрены мультидисциплинарной бригадой врачей-специалистов, проведены все необходимые исследования, включая компьютерную томографию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.

Подчеркивается, что "после оказания исчерпывающей медицинской помощи в стабильном состоянии все трое пострадавших - двое водителей и пассажир - отказались от госпитализации".

"За пострадавшими гражданами по месту жительства будет организовано амбулаторно-поликлиническое наблюдение. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в Гомельском облисполкоме, в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту Минск – Гомель –Анапа. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им была оказана необходимая медицинская помощь.