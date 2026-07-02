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Пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу под Брянском оказали медпомощь - РИА Новости, 02.07.2026
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18:09 02.07.2026 (обновлено: 18:24 02.07.2026)
Пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу под Брянском оказали медпомощь

Пострадавшим при ударе БПЛА по автобусу под Брянском оказали медпомощь в Гомеле

© Фото : NEWS.BY/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : NEWS.BY/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшим в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области оказана необходимая медпомощь в Гомеле.
  • Трое пострадавших (два водителя и пассажир) отказались от госпитализации после оказания помощи.
  • За пострадавшими будет организовано амбулаторно-поликлиническое наблюдение.
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Пострадавшим в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области оказана в Гомеле необходимая медпомощь, от госпитализации они отказались, сообщила пресс-служба минздрава Белоруссии.
"Все трое пострадавших были оперативно доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Пациенты осмотрены мультидисциплинарной бригадой врачей-специалистов, проведены все необходимые исследования, включая компьютерную томографию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.
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Подчеркивается, что "после оказания исчерпывающей медицинской помощи в стабильном состоянии все трое пострадавших - двое водителей и пассажир - отказались от госпитализации".
"За пострадавшими гражданами по месту жительства будет организовано амбулаторно-поликлиническое наблюдение. Ситуация остается на контроле министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали в Гомельском облисполкоме, в четверг в 11.55 мск на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику и следовавший по маршруту Минск – Гомель –Анапа. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
По данным Гомельского облисполкома, специальная группа из Гомеля уже доставила в Белоруссию белорусских пассажиров и водителей автобуса Минск –Гомель–Анапа. Пострадавшие были доставлены в Гомельскую областную больницу, сообщала пресс-служба минздрава Белоруссии.
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